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Mısır'da 10’u çocuklara ait 40 mumya bulundu

Mısır'da 10’u çocuklara ait 40 mumya bulundu

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:42
Mısır'da 10’u çocuklara ait 40 mumya bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, başkent Kahire’de düzenlediği basın toplantısında, Minye şehrinin Tuna Cebel bölgesinde 10’u çocuklara ait 40 mumya bulunduğunu açıkladı.

Mısırlı arkeologlar tarafından tespit edilen mezarda 3 ayrı kuyunun daha belirlendiğini ifade eden Anani, mezarların kayaların içine oyularak yapıldığını söyledi.

Mumyalardan bazılarının taş, bazılarının ahşap tabutlarda bulunduğu, bazılarının ise tabutsuz bir şekilde defnedildiği kaydedildi.

Diğer mezarlıklara çıkan üç kuyu ve mumyaların ait olduğu dönem hakkında açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Mısır MumyaMumya
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