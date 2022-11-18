Mısır: Cop27 Konferansı Anlaşmanın Sağlanması İçin Uzatıldı

Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, bugün sona ermesi planlanan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) taraflar arasında anlaşmanın sağlanması için uzatıldığını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün yaptığı açıklamada taraflar arasında bir "güven kaybı" krizinden bahsetmesi sonrasında, Çevre Bakanı Fuad da açıklamalarda bulundu.

Konferansın kapanışının "bir ya da iki gün" uzatıldığını söyleyen Fuad, iklim değişikliği anlaşmasının çoğunluğun oylamasına değil uzlaşmaya bağlı olduğuna işaret etti.

Fuad, konferansın uzatılmasıyla ilgili olarak bunun önceki iklim konferanslarından "normal ve alışılmış" olduğunu vurguladı.

Yerel basında yer alan haberlerde, emisyonlardan etkilenen gelişmekte olan ülkeler ile ABA liderliğindeki gelişmiş ülkeler arasında müzakerelerin "hararetli" olduğu belirtiliyor.

BM Genel Sekreteri Guterres, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, iklim krizine dair ülkeler arasındaki güveni yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.

Hem kuzey ve güney ülkeleri arasında hem de gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasında güvensizlik olduğuna işaret eden Guterres, bu güvensizliğin giderilmesi için hızlı davranmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.