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Mısır, bağımsız Filistin Devleti kurulmasını desteklediğini açıkladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı,1967 sınırlarındaki Filistin toprakları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasına tam destek verdiğini duyurdu.

Mısır, bağımsız Filistin Devleti kurulmasını desteklediğini açıkladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı,1967 sınırlarındaki Filistin toprakları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasına tam destek verdiğini duyurdu.

02 Şubat 2020 Pazar 07:43
Mısır, bağımsız Filistin Devleti kurulmasını desteklediğini açıkladı

Mısır resmi haber ajansının (MENA) haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin uluslararası meşruiyet kararlarına dayanarak ve Orta Doğu'da istikrar için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasına tam destek verdiğini belirtti.

Şukri, Filistin'in meşru amaçlarına ulaşmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Kurulu ve 2002'deki Arap Barış Girişimi başta olmak üzere uluslararası meşruiyete dayanan adil ve kapsamlı çözümden taviz verilmediğini vurguladı.

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Filistin ile İsrail'in daha önce başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen bir Filistin devletinin kurulması temelinde adil bir çözüm için birbirleriyle doğrudan müzakere etmeyi kabul ettiklerini hatırlatan Şukri, Filistin davasının Orta Doğu'da barış ve istikrarın anahtarlarından biri olduğunu söyledi.

Şukri, Filistin'in ve Arapların meşru beklentilerini karşılamak için Filistin ve İsrail arasında ciddi müzakerelerin başlaması çağrısı yaptı.

Samih Şukri ayrıca, uluslararası meşruiyete dayalı adil çözüme giden yollardan uzaklaşmanın Filistin ve Arap halklarını umutsuzluk ve hayal kırıklığına sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Son Güncelleme: 02.02.2020 10:57
Anahtar Kelimeler:
Mısır Filistin Destek
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