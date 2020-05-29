Mınneapolıs\'teki Olayları Haberleştiren Cnn Ekibi, Canlı Yayında Gözaltına Alındı

Ankara, 29 Mayıs 20 (.): ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi üzerine kentte göstericilerin yağmaladığı dükkanların bulunduğu bölgede çekim yapan Amerikan CNN televizyonu ekibine polis müdahale etti.

CNN'in siyahi muhabiri Omar Jimenez, canlı yayında izlenimlerini aktardığı ve yanlarına doğru koşan bir gösterici gözaltına alındığı sırada polisler tarafından sorgulanmaya başladı.

Jimenez, polise basın mensubu olduklarını, istedikleri yerde durabileceklerini söyledi ve basın kartını gösterdi. Ancak bu açıklamalar, muhabirin kelepçelenerek gözaltına alınmasına engel olmadı.

Omar Jimenez, bu sırada polise neden gözaltına alındığını sordu, ancak buna yanıt alamadı.

Bu arada CNN'nin ana stüdyosundaki sunucular, muhabirlerinin kimliğini açıkça beyan etmesine rağmen canlı yayında Minnesota eyalet polisi tarafından gözaltına alınmasını izlediklerini aktardı.

Bölgenin görüntüsünü çekmeyi sürdüren CNN kameramanı, durum hakkında bilgi vermeyi sürdürdüğü sırada önce CNN yapımcısı, daha sonra da kameraman kelepçelenerek gözaltına alındı.

Ana stüdyodaki sunuculardan biri, ekibin daha önce bulundukları yerde haber yapmalarına izin verildiğini ve neden gözaltına alındıklarının anlaşılmadığını dile getirdi.

Diğer sunucu da "Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim." yorumunu yaptı.



Gözaltılar sonrası bir polis memuru tarafından taşındığı anlaşılan kameramanın çekim yapmaya devam ettiği de görüldü.FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3'üncü gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı.(AA/GÖZ/ÖK)