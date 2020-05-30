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Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd’un ölümüne sebep olan polis memurlarına tepki olarak devam eden protestoları kontrol etmek için, Belediye Başkanı Jacob Frey saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:30
Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi
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Minneapolis Belediye Başkanlığı ofisinden yayınlanan duyuruda, ''Ben Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey. Bu acil durum yönetmeliği uyarınca, aşağıda belirtilen saatlerde, sokak ve caddeler dahil olmak kaydı ile tüm halka açık yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Frey, cuma ve cumartesi günleri akşam 20.00'den sabah 06.00’ya kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağına, güvenliğin sağlanması ve gece karanlığından istifade edilerek gerçekleştirilen kundaklama ve yağma hadiselerinin önüne geçilmesi için herkesin uyması çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, "Tüm kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler, tıbbi personel ve Ulusal Muhafız Birliği gibi görevliler, sokağa çıkma yasağından muaftır.'' bilgisi de yer aldı.

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Öte yandan, protestoların yaşandığı Minnesota eyaletinin Saint Paul kentinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Dolandırıcılıkla ilgili bir şikayet üzerine pazartesi günü George Floyd’u gözaltına alırken dizini ensesine basarak nefessiz kalmasına ve ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti.

Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman, Floyd’un ölümünden sorumlu tutulan Chauvin'in tutuklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, polis memurunun üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacağını açıklamıştı.

Bölge Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Chavuin'in Floyd'un ölümüne sebep olan kanuna aykırı 8 hareketi madde madde belirtilmişti. Çevredekiler tarafından videoya alınan gözaltı sırasındaki polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden olmuştu. Olaya karışan polislerin yargı önüne çıkarılması için başta Minnesota olmak üzere ABD’nin değişik yerlerinde protestolar sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Abd ProtestolarMinneapoliste Sokağa çıkma YasağıFloydun öldürülmesi
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