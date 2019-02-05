Milyonlarca Hindu günahlarından arınmak için Kumbh Mela Festivali'nde

Hindistan'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" adlı Hindu festivali milyonları topladı.

Her 3 yılda bir düzenlenen etkinlikte 48 günde 100 milyondan fazla kişi, Ganj ve Yamuna nehirlerine yıkanarak günahlarından arınıyor.

Hindular, "İbrik Festivali" olarak da bilinen kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Hinduizm'de kutsal kabul edilen 4 yerden birinde düzenlenen festival bu yıl ismi "Prayag" olarak değiştirilen Allahabad şehrinde gerçekleştiriliyor.

Festivalin ilk gününde kutsal sayılan Ganj'ın, Yamuna ve Saraswati nehriyle buluştuğu yerde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen yaklaşık 15 milyon kişi günahlarından arınmak için suya girip çıktı. Mart başına kadar sürmesi planlanan festivale yaklaşık 120 milyon kişinin katılması bekleniyor.

Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" olarak kabul ediliyor. 2001'de 60 milyon kişi aynı gün Ganj Nehri'ne girmek için Allahabad kentinde bir araya gelerek dünya rekoru kırmıştı.