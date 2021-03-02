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Midilli Adası'ndaki kazılarda 16. yüzyıldan kalma Osmanlı eserleri bulundu

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yürütülen arkeolojik çalışmalar sırasında 16. yüzyıldan kalma Osmanlı dönemine ait hamam ve çeşme bulunduğu bildirildi.

02 Mart 2021 Salı 11:30
Midilli Adası'ndaki kazılarda 16. yüzyıldan kalma Osmanlı eserleri bulundu
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Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ada'nın kuzeyindeki Kato Kastro bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda 16. yüzyıla ait Osmanlı eserleri tespit edildiği belirtildi.
Kazıda, bir Osmanlı hamamı ile bir çeşmenin bulunduğu aktarılan açıklamada, bu eserlere, bölgedeki Bizans surları ve Osmanlı döneminden kalma evlerin restorasyon çalışmaları sırasında rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

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Açıklamada, hamama ait mermer kapının boyunun 3,2 metre, genişliğinin 2,5 metre ve derinliğinin 2 metre olduğu kaydedilerek, kapının yerli gri-beyaz mermerden yapılmış olduğu belirtildi.
Mermer kapı üzerindeki boşlukların, bu yapıda daha önce ahşap bir kapının varlığına işaret ettiğine değinilen açıklamada, bu eserin yapımında sıcak ve soğuk su kullanıldığına dair bulgulara rastlandığı kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 02.03.2021 12:44
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı EserleriMidilli Adası
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