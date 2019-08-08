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Microsoft taşeronlarının bazı skype görüşmelerini dinlediği ortaya çıktı

Teknoloji sitesi Motherboard'un haberine göre Microsoft'a hizmet veren bazı taşeronlar, bu görüşmelerin kalitesini tespit etmek için görüşmeleri dinliyor.

Microsoft taşeronlarının bazı skype görüşmelerini dinlediği ortaya çıktı

Teknoloji sitesi Motherboard'un haberine göre Microsoft'a hizmet veren bazı taşeronlar, bu görüşmelerin kalitesini tespit etmek için görüşmeleri dinliyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 06:58
Microsoft taşeronlarının bazı skype görüşmelerini dinlediği ortaya çıktı

Skypye internet üzerinden sesli ve görüntülü konuşma yapmak için kullanılıyor.

Microsoft taşeronlarının, tercüme yazılımı kullanılan bazı Skype görüşmelerini dinlediği ortaya çıktı.

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Teknoloji sitesi Motherboard'un haberine göre Microsoft'a hizmet veren bazı taşeronlar, bu görüşmelerin kalitesini tespit etmek için görüşmeleri dinliyor.

Fakat bu durum Skype'ın hizmet sözleşmesinde belirtilmiyor.Microsoft ise bunun için kullanıcılardan izin aldığını savunuyor. Skype'ın tercüme hizmeti sesli ve görüntülü görüşmeler sırasında tercüme hizmeti sunuyor.

Haberde Microsoft taşeronlarının, şirketinin sanal asistanı Cortana ile yapılan görüşmeleri de de duyabildiği aktarıldı.Şirketin gizlilik sözleşmesinde verilerin "adımıza çalışan tedarikçilerle paylaşabileceğine" dair bir ifade yer alsa da görüşmelerin insanlar tarafından dinlenmesine dair açıkça bir ifade yer almıyor.

Son Güncelleme: 08.08.2019 10:54
Anahtar Kelimeler:
Skype Görüşmeleri DinleniyormuMicrosoft Taşeronları
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