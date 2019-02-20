Microsoft'tan yeni güvenlik hizmeti

Teknoloji devi Microsoft Corp, Avrupa’da çok sayıda siyasetçinin siber saldırıya hedef olmasıyla Almanya, Fransa ve İspanya dahil dahil olmak üzere 12 yeni pazara siber güvenlik hizmetini başlattığını duyurdu.

Geçtiğimiz aralık ve ocak aylarında, Almanya'da yüzlerce siyasetçi, sanatçı ve gazeteciye ait bilgiler siber saldırı sonrasında internette ifşa edilmişti.

Aralarında Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu söz konusu kişilere yönelik saldırıyı yapanın, Hessen eyaletinde ailesiyle yaşayan 20 yaşında bir öğrenci olduğu öğrenilmişti.

Yetkililer, kimliği açıklanmayan şüphelinin tek başına hareket ettiğini ve herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığını da duyurmuştu.

Konuyla ilgili Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi'nin (BSI) Aralık ayından bu yana veri hırsızlığından haberinin olduğunun ve kimseyi bilgilendirmediğinin ortaya çıkması büyük tepki çekmişti.

Paylaşılan bilgiler arasında, siyasetçilerin kimlik fotokopileri, cep telefonu numaraları, ev adresleri, özel fotoğraflar ve mesajlar gibi kişisel bilgiler yer alıyordu.

Çok sayıda siyasetçi, internet güvenliğine yönelik denetlemenin arttırılmasını isterken, bir yeni siber savunma merkezi kurulması talebi de gündeme geldi.