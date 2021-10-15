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Microsoft, Çin'de Linkedin'i kapatma kararı aldı

Microsoft, Çin'de internet kurallarının sıkılaşmasını gerekçe göstererek, ülkede LinkedIn hizmetini yıl sonunda kapatacağını bildirdi.

15 Ekim 2021 Cuma 09:15
Microsoft, Çin'de Linkedin'i kapatma kararı aldı

Microsoft, yayımladığı yazılı açıklamada, Çin'de önemli ölçüde zorlaşan faaliyet ortamı ve sıkılaşan düzenlemeler nedeniyle profesyonel ilişki ağı LinkedIn'i kapatacağını duyurdu.

Öte yandan şirket, ülkede LinkedIn'in yerini alacak InJobs adlı yeni uygulama geliştirdi.

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LinkedIn'in başkalarıyla bağlantı kurma imkanını koruyan InJobs'da sosyal paylaşım yapma imkânı bulunmayacağı açıklandı.

Microsoft tarafından 2016'da satın alınan LinkedIn martta ülkede yeni üye almayı durdurmuş, Çin ise mayısta Microsoft'un Bing arama motorunun ve LinkedIn'in kullanıcı bilgilerini uygunsuz biçimde kullandığını tespit ederek, problemin giderilmesi talebinde bulunmuştu.

Çin yönetiminin YouTube videolarını sansürlemesi üzerine Google 2010'da arama motorunu Çin'den çekmişti.

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Son Güncelleme: 15.10.2021 09:25
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