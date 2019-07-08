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Miçotakis, yemin ederek görevi devraldı

Miçotakis, yemin ederek görevi devraldı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:41
Miçotakis, yemin ederek görevi devraldı

NANİSTAYUN'DA TEK BAŞINA İKTİDARA GELEN YENİ DEMOKRASİ PARTİSİ'NİN YENİ BAKANLAR KURULU'NUN GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Yunanistan'daki erken genel seçimlerden zaferle çıkan Yeni Demokrasi (ND) Partisi lideri Kiriakos Miçotakis, dini törenle yemin ederek başbakanlığı devraldı. 

Miçotakis, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen dini törende İncil'e el basarak yemin etti. Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un huzurunda gerçekleşen yemin törenini Atina Başpiskoposu İeronimos yönetti. 

Yemin ettikten sonra Başbakan Miçotakis'i eşi ve çocukları tebrik etti.

"ZORLU ÇALIŞMAMIZ BAŞLIYOR" 

Töreninin ardından basına açıklamada bulunan Miçotakis, "Yunan halkı dün bize Yunanistan'ı değiştirmek için güçlü bir yetki verdi. Şu andan itibaren zorlu çalışmamız başlıyor." dedi. 

Daha sonra, devir teslim töreni için Başbakanlık binasına geçen Miçotakis'i iktidarı kaybeden Aleksis Çipras karşıladı. 

Koltuğu devralan Miçotakis, Çipras'ın Başbakanlık binasından ayrılışını ise kapıdan izledi. 

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Öte yandan, Yunanistan'da tek başına iktidara gelen ND'nin yeni Bakanlar Kurulu'nun gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 

KİRİAKOS MİÇOTAKİS KİMDİR?

Yunanistan'ın yeni başbakanı Miçotakis, 1968'te dünyaya geldi. Polonya kökenli Mareva Grabovski ile evli olan Miçotakis, 3 çocuk babası.

Ülkenin önemli siyasi figürlerinden eski Başbakan Konstantinos Miçotakis'in oğlu olan Miçotakis'in kız kardeşi Dora Bakoyannis'in eski Dışişleri Bakanı olması ve yeğeni Kostas Bakoyannis'in ise son yerel seçimlerde Atina Belediye Başkanı seçilmesi, aileye yönelik "hanedanlık" eleştirilerine yol açıyor. 

Harvard Üniversitesi'nden mezun olan ve yüksek öğreniminin ardından önemli finans şirketlerinde görev alan Miçotakis, 2004 ve 2007 seçimlerinde Atina'dan milletvekili seçildi.

Daha sonra, Antonis Samaras hükümeti döneminde ekonomik krizin etkilerinin derin olarak hissedildiği 2013-2015'te İdari Reform Bakanlığı yapan Miçotakis, bu dönem 15 bin memurun işten çıkarılması ve başka görevlere atanması sebebiyle eleştirilere hedef oldu. 

Miçotakis'in ismi, 2008'de Alman Siemens şirketiyle rüşvet ve yolsuzluk skandalında da geçmişti. 

Miçotakis ailesinin Türkiye'ye ilişkin ise ilgi çekici bir bağı bulunuyor. Askeri darbe sonrası kurulan Yunanistan'daki Albaylar Cuntası yönetimi (1967-1974) sırasında baba Miçotakis, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımıyla Türkiye üzerinden Paris'e sürgüne gitmişti.

Son Güncelleme: 08.07.2019 16:47
Anahtar Kelimeler:
Kiriakos Miçotakis
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