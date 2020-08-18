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Mıchelle Obama\'dan Trump\'a: Başkanlık Görevi Boyunu Aşıyor

Washington, 18 Ağustos 20 (.): ABD\'de Demokrat Parti\'nin Joe Biden\'ın başkan adaylığını resmen ilan edeceği kongreye Michelle Obama\'nın Başkan Donald Trump\'a eleştirileri damga vurdu.

18 Ağustos 2020 Salı 16:31
Mıchelle Obama\'dan Trump\'a: Başkanlık Görevi Boyunu Aşıyor
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Washington, 18 Ağustos 20 (.): ABD'de Demokrat Parti'nin Joe Biden'ın başkan adaylığını resmen ilan edeceği kongreye Michelle Obama'nın Başkan Donald Trump'a eleştirileri damga vurdu.

Eski first lady, ABD Başkanı Donald Trump için 'empati yoksunu' ve 'Amerika için yanlış başkan' ifadelerini kullandı.

Obama, "Hayatınız buna bağlıymışçasına oy verin. Protesto için oy vermemenin, kazanma şansı olmayan adaylarla oyun oynamanın zamanı değil" diye konuştu. Obama ayrıca, Trump'ın kendini ispat için yeterince zamanı olduğunu ancak bunu başaramadığını söyledi.

ÜLKE TARİHİN İLK 'ONLİNE' KURULTAYI

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Demokratların daha önce Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yapmayı planladığı Demokrat Parti Kurultayı, Covid-19'dan dolayı sanal ortamda düzenleniyor. Farklı temalarla çok sayıda ismin Biden'a destek konuşmaları yapacağı kurultay, 4 gün sürecek. Kurultay, Amerikan siyasi tarihinde online ortamda gerçekleştirilen ilk parti kurultayı olma özelliğini taşıyor.

Perşembe günü gerçekleştirilecek kapanış konuşmalarının ardından Biden, Demokrat Partinin başkan adaylığını memleketi Delaware eyaletindeki evinden kabul edecek.

Demokratların 4 günlük kurultaydaki ana teması mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı mağlup etmek. Kurultay boyunca eski başkanlar Barack Obama ile Bill Clinton, Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki lideri Chuck Schumer ve Demokratların 2016'daki başkan adayı Hillary Clinton gibi isimler sanal ortamda konuşmalarını yapacak.

Cumhuriyetçi Partinin de yine Kovid-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği kurultay sonrasında Trump'ı başkan adayı olarak 27 Ağustos'ta resmen ilan etmesi bekleniyor.
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

(EURONEWS/FEZ)


 

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