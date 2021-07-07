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Michel: “AB, Kıbrıs sorununun çözümlenmesine yönelik süreci aktif bir şekilde desteklemeye devam edecek”

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ilgili karaları doğrultusunda, Kıbrıs sorununun çözümlenmesine yönelik süreci “aktif bir şekilde desteklemeye” devam edeceklerini söyledi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 16:15
Michel: “AB, Kıbrıs sorununun çözümlenmesine yönelik süreci aktif bir şekilde desteklemeye devam edecek”

Michel, “AB için Kıbrıs’ta iki devletli çözümün tartışılmasının mümkün olmadığını” da belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bugün, 24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesi'nin sonuçları ile ilgili Avrupa Parlamentosunu (AP) bilgilendirdi.

AP Milletvekillerine hitap eden Michel, “Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ilgili karaları doğrultusunda, Maraş konusu dahil, Kıbrıs sorununun çözümlenmesine yönelik süreci aktif bir şekilde desteklemeye edeceğiz. Bizim için iki devletli çözümün tartışılmasının mümkün olmadığı açıktır” dedi.

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“TÜRKİYE İLE ORANTILI VE GERİ ÇEVRİLEMEZ ŞEKİLDE İLİŞKİ KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye yönelik politikayı yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

Zirve toplantısında Kovid-19, göçün dış ilişkiler boyutu, ekonomik iyileşme ve temel haklar ile hukukun üstünlüğü konularının ele alındığını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesinin iyiye işaret olduğunu belirtti.

Michel, Birliğin Türkiye'ye yönelik politikasını yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceğini vurguladı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını anımsatan Michel, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı Suriyeliler için ek fon sağlanması üzerinde anlaşıldığını da hatırlattı

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Son Güncelleme: 07.07.2021 16:48
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