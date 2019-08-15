Metallica'dan çocuk hastanesine 250 bin Euro bağış

ABD'li müzik grubu Metallica, Romanya'da çocuk hastanesine 250 bin euro (yaklaşık 1 milyon 564 bin TL) bağışladı.
"Emerging Europe"un haberine göre Metallica, Romanya'nın başkenti Bükreş'te vereceği konser öncesinde, ülkenin ilk pediatrik onkoloji hastanesini inşa eden "Daruieşte Viata" adlı kuruluşa 250 bin euro bağış yaptığını duyurdu.
Bağışın, Metallica'nın kar amacı gütmeyen "All Within My Hands" vakfı aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Onkoloji ve Pediatrik Radyoterapi Hastanesinin, Romanya'da pediatrik onkoloji konusunda uzmanlaşmış ilk hastane olacağı belirtildi.
İnşasına 2018'de başlanan hastanenin 2020'de açılması bekleniyor.