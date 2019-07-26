banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101836
ALTIN
259.313
DOLAR
5.6732
STERLİN
7.0501
EURO
6.3199
Bıçaklı saldırgan aranıyor...
BIÇAKLI SALDIRGAN ARANIYOR
Sendikalar ayaklanıyor!
SENDİKALAR AYAKLANIYOR!
Akacan yurt dışında mı?
AKACAN YURT DIŞINDA MI?
Çavuşoğlu'ndan eğitime neşter!
ÇAVUŞOĞLU'NDAN EĞİTİME NEŞTER!
banner307

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi

26 Temmuz 2019 Cuma 06:19
Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'e, İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

İngiliz basınına göre, motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Özil'in kullandığı araca saldırdı. 

Yayımlanan 8 saniyelik görüntülerde, Mesut Özil'in kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görüldü. 

banner317
Özil'in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istediği belirtildi. Restoranın çalışanlarının dışarı çıkmasının ardından yüzleri görülmeyen kasklı saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi. 

Daily Mail gazetesine konuşan görgü tanığı Azuka Alintah, "Özil, bıçaklı adamlar tarafından kovalanan herkes gibi dehşete düşmüş görünüyordu. Can havliyle kaçıyor gibiydi." dedi. 

Mesut Özil'in restorana girerken motosikletli kişiler tarafından kovalandığını gördüğünü söyleyen Alintah, "Kasklarını çıkarmamışlardı, siyah giyimlilerdi. Bu sıcak havaya rağmen uzun kollu giymişlerdi." ifadesini kullandı. 

Soygun amaçlı yapıldığı belirtilen saldırı sonrası olay yerine polis çağırıldı. İfadeleri alınan 2 futbolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu ve yaralanmadıkları belirtildi.

Son Güncelleme: 26.07.2019 09:33
Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de Federal Hükümet İdam Cezası İnfazlarını Yeniden Getiriyor
ABD'de Federal Hükümet İdam Cezası İnfazlarını Yeniden Getiriyor
Nikos Dendias: “Başbakan Türkiye'ye bir zeytin dalı uzattı.."
Nikos Dendias: “Başbakan Türkiye'ye bir zeytin dalı uzattı.."
Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı
Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı
Apple Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini satın Aldı
Apple Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini satın Aldı
BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye nükleer görüşmelere yeniden başlama çağrısı
BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye nükleer görüşmelere yeniden başlama çağrısı
Peru’da 200 ev kül oldu
Peru’da 200 ev kül oldu
Ukrayna’nın Rus Tankerini Alıkoyması... Tankerin Mürettebatı Serbest Bırakıldı
Ukrayna’nın Rus Tankerini Alıkoyması... Tankerin Mürettebatı Serbest Bırakıldı
Çin'de ilk kez özel sektör uzaya uydu fırlattı
Çin'de ilk kez özel sektör uzaya uydu fırlattı
İdlib'e Hava Saldırıları: 12 Ölü
İdlib'e Hava Saldırıları: 12 Ölü
İspanya'da Sol Hükümet Güvenoyu Alamadı
İspanya'da Sol Hükümet Güvenoyu Alamadı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim