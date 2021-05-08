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Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaat saldırısında 53 Filistinli yaralandı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırıları sürüyor.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:30
Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaat saldırısında 53 Filistinli yaralandı
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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırıları sürüyor.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü.

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İsrail polisi, dün akşam  ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

Mescid-i Aksa’da İsrail polisinin müdahalesi devam ederken, diğer taraftan teravih namazı belirli aralıklarla sürüyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif’te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisinden avlulardan çekilme çağrısı yaptı.

 

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Son Güncelleme: 08.05.2021 14:42
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