Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaat saldırısında 53 Filistinli yaralandı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırıları sürüyor.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü.

İsrail polisi, dün akşam ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

Mescid-i Aksa’da İsrail polisinin müdahalesi devam ederken, diğer taraftan teravih namazı belirli aralıklarla sürüyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif’te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisinden avlulardan çekilme çağrısı yaptı.



