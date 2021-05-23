banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bugün bir kez daha baskın düzenledi.

23 Mayıs 2021 Pazar 16:00
Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!
banner337

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, tansiyonun yükseldiği 4 Mayıs'tan itibaren Filistinlilerin direnişinden dolayı Harem-i Şerif’e giremeyen fanatik Yahudilerin bugün öğleden sonra bir kez daha Aksa'ya girmesine izin verdi.

Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 126 fanatik Yahudi'nin El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği vurgulandı.

Sabah saatlerinde de 127 fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’e baskın düzenlemişti. Böylece sabah ve öğleden sonra 253 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya girmiş oldu.

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinde gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

banner341
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 23.05.2021 16:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin'in roketleri, İsrail'i sarstı
Filistin'in roketleri, İsrail'i sarstı
Hindistan varyantı Danimarka'da görüldü
Hindistan varyantı Danimarka'da görüldü
Eurovısıon Şarkı Yarışması'nı İtalya Kazandı
Eurovısıon Şarkı Yarışması'nı İtalya Kazandı
Çin'in uzay aracı Zhurong Mars'a indi
Çin'in uzay aracı Zhurong Mars'a indi
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!
Biden: “İki devletli çözüme ihtiyaç var”
Biden: “İki devletli çözüme ihtiyaç var”
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 589 bin 224'e yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 589 bin 224'e yükseldi
El Salvador'da evinin bahçesinde 10 ceset daha bulundu
El Salvador'da evinin bahçesinde 10 ceset daha bulundu
YouTube’dan tüm videolara reklam koyma kararı
YouTube’dan tüm videolara reklam koyma kararı
Uzmanlar Avrupa'yı uyarıyor!
Uzmanlar Avrupa'yı uyarıyor!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim