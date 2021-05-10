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Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti sürüyor

İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:15
Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti sürüyor
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Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusunda nöbet tutan Filistinlilere, İsrail polisi yine müdahale etti. 

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

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Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.

Ancak İsrail polisi, nöbet tutan Filistinlilere sert bir şekilde müdahale etti. 

Binlerce Filistinli, İsrail polisinin sert müdahalesi karşısında direnmeye çalışıyor.

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Son Güncelleme: 10.05.2021 10:41
Anahtar Kelimeler:
Mescidi AksaİsrailI
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