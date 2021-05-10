Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti sürüyor

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusunda nöbet tutan Filistinlilere, İsrail polisi yine müdahale etti.

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.

Ancak İsrail polisi, nöbet tutan Filistinlilere sert bir şekilde müdahale etti.

Binlerce Filistinli, İsrail polisinin sert müdahalesi karşısında direnmeye çalışıyor.