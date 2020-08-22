Mescid-i Aksa'da Filistinlilere "Harem-i Şerif'e sık gelin" çağrısı

Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’te okuduğu cuma hutbesinde, 51 yıl önce bugün fanatik bir Yahudinin Kıble Mescidi'nde çıkardığı yangını anımsatarak Filistinlilere Mescid-i Aksa'yı koruyup gözetmeleri çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa'nın boş söylemlere ihtiyacı olmadığını, Müslümanların hizmette bulunmasına, gözetmesine ve buraya sık gelmelerine ihtiyaç olduğunu söyleyen Ebu Suneyne şunları kaydetti:

"51 yıl önce bugün gibi bir günde Mescid-i Aksa'ya ihanet eli uzandı. Odun, taş, ağaç ve insanları yakmış olabilirler ama Allah'a hamd olsun ki; Hak kelamını yakamadılar. "

On binlece Filistinli cuma namazı kıldı

Bu arada Mescid-i Aksa'da maske takmak ve mesafeyi korumak gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet ederek on binlerce Filistinli cuma namazı kıldı.

Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Mescidi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini ateşe vermişti.