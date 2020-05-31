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Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 2 aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı.

31 Mayıs 2020 Pazar 09:00
Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı
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Bugün sabah namazıyla kapıları açılan Mescid-i Aksa'ya Müslümanlar dualar ve tekbirlerle giriş yaptı. 

Fotoğraf: AA

Kudüs'te İslami Vakıflar Dairesi, Aksa'nın sabah namazından itibaren ibadete açılacağını Mescidi Aksa'nın minarelerinden duyurmuştu.

Fotoğraf: AA

23 Mart'ta kapatılmıştı

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İslami Vakıflar Dairesi, COVID-19'la mücadele kapsamında Mescid-i Aksa'nın 23 Mart'tan itibaren kapatılması kararı almıştı.

O günden bu yana cemaatin girişine izin verilmezken, Aksa'da namazlar içeride bulunan görevli ve muhafızlar tarafından kılınmaya devam edildi.

Fotoğraf: AA

Aksa'nın çevresindeki İsrail polisi Aksa'nın yeniden ibadete açılmasını görüntülemek isteyen muhabirlerinin görüntü almak için içeri girişine izin vermedi.  

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Anahtar Kelimeler:
Mescidi Aksa
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