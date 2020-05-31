Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı

Bugün sabah namazıyla kapıları açılan Mescid-i Aksa'ya Müslümanlar dualar ve tekbirlerle giriş yaptı.

Kudüs'te İslami Vakıflar Dairesi, Aksa'nın sabah namazından itibaren ibadete açılacağını Mescidi Aksa'nın minarelerinden duyurmuştu.

23 Mart'ta kapatılmıştı

İslami Vakıflar Dairesi, COVID-19'la mücadele kapsamında Mescid-i Aksa'nın 23 Mart'tan itibaren kapatılması kararı almıştı.

O günden bu yana cemaatin girişine izin verilmezken, Aksa'da namazlar içeride bulunan görevli ve muhafızlar tarafından kılınmaya devam edildi.

Aksa'nın çevresindeki İsrail polisi Aksa'nın yeniden ibadete açılmasını görüntülemek isteyen muhabirlerinin görüntü almak için içeri girişine izin vermedi.