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Merkel,Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyetle karşıladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda olumlu sinyaller vermesini ve gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

09 Şubat 2021 Salı 10:30
Merkel,Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri memnuniyetle karşıladı
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Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

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Açıklamada Merkel'in tartışmalı konularda diyalog ile ilerleme kaydetmenin önemli olduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son olumlu sinyalleri ile gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Şansölye'nin görüşmede AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yinelediği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 09.02.2021 12:45
Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizRecep Tayyip ErdoğanAngela Merkel
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