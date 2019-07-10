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Merkel Yine Titreme Nöbeti Geçirdi

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL, FİNLANDİYA BAŞBAKANI ANTTİ RİTTE\'Yİ ASKERİ TÖRENLE KARŞILADIĞI SIRADA BİR KEZ DAHA TİTREME NÖBETİ GEÇİRDİ

Merkel Yine Titreme Nöbeti Geçirdi

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL, FİNLANDİYA BAŞBAKANI ANTTİ RİTTE\'Yİ ASKERİ TÖRENLE KARŞILADIĞI SIRADA BİR KEZ DAHA TİTREME NÖBETİ GEÇİRDİ

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
Merkel Yine Titreme Nöbeti Geçirdi

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL, FİNLANDİYA BAŞBAKANI ANTTİ RİTTE'Yİ ASKERİ TÖRENLE KARŞILADIĞI SIRADA BİR KEZ DAHA TİTREME NÖBETİ GEÇİRDİ
Berlin, 10 Temmuz 19 : Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir kez daha titreme nöbeti geçirdi.
Merkel, başbakanlıkta Finlandiya başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi. 
Merkel'in titreme esnasında dişlerini sıktığı ve kendisini kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

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Başbakanlıktan ismini vermek istemeyen bir yetkili, Merkel'in sağlığının yerinde olduğunu bildirdi.
Alman Şansölye böylece son 3 haftada, üçüncü kez titreme nöbeti geçirmiş oldu.
Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve  27 Haziran'da  Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde  titreme nöbeti geçirmişti.
(AA/AK/SEL)
 

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