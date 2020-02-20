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Merkel: “ırkçılık Zehirdir, Nefret De Zehirdir Ve Bu Zehir Toplumumuzda Vardır"

Berlin, 20 Şubat 20 : Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya\'nın Hanau kentinde aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin

Merkel: “ırkçılık Zehirdir, Nefret De Zehirdir Ve Bu Zehir Toplumumuzda Vardır"

Berlin, 20 Şubat 20 : Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya\'nın Hanau kentinde aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin

20 Şubat 2020 Perşembe 14:08
Merkel: “ırkçılık Zehirdir, Nefret De Zehirdir Ve Bu Zehir Toplumumuzda Vardır
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Berlin, 20 Şubat 20 : Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Hanau kentinde aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." dedi.
Merkel, Hanau kentindeki iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin Başbakanlıkta açıklama yaptı.
Olaya ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı ChristineLambrecht, Hessen Eyaleti Başbakanı VolkerBouffier ve Hanau Belediye Başkanı ClausKaminsky ile görüşerek bilgi aldığını aktaran Merkel, Brüksel’de bugün katılacağı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya ve yaralıların durumuyla ilgili bilgi alacağını kaydetti.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-WalterSteinmeier ile de görüştüğünü ifade eden Merkel, "Kesin bir değerlendirme yapılması için henüz erken. Ancak bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." dedi.
Şu anda birçok şeyin saldırganın aşırı sağcı ve ırkçı sebeplerle hareket ettiğini gösterdiğini belirten Merkel, “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." değerlendirmesinde bulundu.
Bu zehrin çok sayıda suça sebep olduğunu vurgulayan Merkel, Almanya’da 2000-2007 yıllarında aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun işlediği cinayetlere, geçen yıl Kassel Bölge Valisi WalterLübcke’nin öldürülmesine ve Halle kentinde bir sinagoga ve döner büfesine yapılan saldırıya işaret etti.

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"Alman hükümeti ve tüm devlet kurumları ülkemizdeki her bireyin hak ve onurundan yanadır. Biz halkımızı köken ve dinine göre ayırt etmiyoruz." ifadesini kullanan Merkel, Almanya’yı bölmeye çalışanlara karşı kararlılıkla tüm güçle karşı durduklarını kaydetti.
Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.
Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.
(AA/AK/ŞEB)
 

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