Merkel\'den Doğu Akdeniz Açıklaması

Berlin, 28 Ağustos 20 (TAK): AB ülkelerinin Doğu Akdeniz'de Atina'nın tezlerini ciddiye almak ve haklı olduğu yerde Yunanistan'ı desteklemek zorunda olduğunu belirten Merkel, "Buna rağmen ben her zaman gerginliğin tırmanmaması için çalıştım" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında Doğu Akdeniz'de özellikle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda da bulundu.

AB ülkelerinin Atina'nın tezlerini ciddiye almak ve haklı olduğu yerde Yunanistan'ı desteklemek zorunda olduğunu belirten Merkel, "Ancak buna rağmen ben her zaman gerginliğin tırmanmaması için çalıştım" dedi.

Bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "çok yoğun" görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklayan Merkel, Ankara-Atina arasındaki gerginliği çözmenin önemine vurgu yaptı.

“TANSİYONUN DAHA DA YÜKSELMESİ ENGELLENMELİ”

"Bundan etkilenmememiz mümkün değil" ifadesini kullanan Almanya Başbakanı, tansiyonun daha da yükselmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

Merkel dün yaptığı açıklamada, iki NATO ortağı olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın "son derece endişe verici" olduğunu ifade ederek "Almanya bu tansiyonun düşürülmesine katkıda bulunmak için uğraşıyor" demişti.

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları nedeniyle yaşanan gerilimde arabuluculuk rolü üstlenmiş durumda.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesi için Salı günü önce Atina ardından da Ankara'da temaslarda bulundu. Hem Ankara hem de Atina, Maas'a birbirleriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtti. Ancak tarafların Doğu Akdeniz'deki askeri tatbikatları gerginliğin sürmesine neden oldu.

(DW/FG)