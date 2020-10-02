banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1146
ALTIN
474.926
DOLAR
7.7407
STERLİN
10.0375
EURO
9.0677
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376

Merkel: "ab İle Türkiye, Vize Serbestisi Konusunu Görüşecek"

Berlin, 2 Ekim 20 : Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye\'nin aralık ayında vize serbestisini görüşeceğini bildirdi.

02 Ekim 2020 Cuma 17:25
Merkel:
banner337
banner351

Berlin, 2 Ekim 20 : Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin aralık ayında vize serbestisini görüşeceğini bildirdi.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, ikinci günün sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye konusunda yapıcı diyaloğa sahip olmanın önemine dikkati çeken Merkel, "Türkiye ile pozitif bir gündem istiyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüştüm. İlişkilerde, pozitif bir gündem iki tarafın da çıkarına. Aralık ayında vize serbestisi konusu görüşülecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, AB'nin komşusu ve NATO üyesi olduğuna işaret eden Merkel, vize serbestisi konusunun aralık ayına kadar sağlam bir şekilde çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

banner341
"ÖNCELİKLİ GEREKEN BİR ATEŞKES"

Merkel, Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi, Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesi ile ekonomik iş birliği konularını da Türkiye ile görüşmek istediklerini aktardı.

Alman Başbakan, Belarus'a yaptırım konusundaki blokajın kaldırılmasının önemli bir sinyal olduğunu belirtti.

Merkel, zirvede Dağlık Karabağ konusunu da ele aldıklarını anlatarak, barışçıl bir çözüm için öncelikli gerekenin bir ateşkes olduğunu kaydetti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Liderler Zirvesi Sona Erdi
Ab Liderler Zirvesi Sona Erdi
İngiltere'deki Çalışmaya Göre Koku Kaybı Kovid-19'un Çok Belirgin Bir Semptomu
İngiltere'deki Çalışmaya Göre Koku Kaybı Kovid-19'un Çok Belirgin Bir Semptomu
Macron:
Macron: "fransa'da, Cumhuriyetin Ortağı Olması İçin İslam'ın Yapılandırılması Gerekiyor"
Kovid-19 İspanya'da Turizmi Vurdu
Kovid-19 İspanya'da Turizmi Vurdu
Pakistan, Ordusunun
Pakistan, Ordusunun "azerbaycan Güçleriyle Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a Karşı Savaştığı" İddialarını Yalanladı
İran'da 187 Kişi Daha Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
İran'da 187 Kişi Daha Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
AB Liderler Zirvesi'nin İkinci Gün Oturumları Başladı
AB Liderler Zirvesi'nin İkinci Gün Oturumları Başladı
BM, Türkiye Ve Libya Arasındaki Deniz Sınırı Anlaşmasını Tescil Etti… Çavuşoğlu: “uluslararası Hukuk Çerçevesinde Milletimizin Haklarını Korumaya Kararlılıkla Devam Edeceğiz“
BM, Türkiye Ve Libya Arasındaki Deniz Sınırı Anlaşmasını Tescil Etti… Çavuşoğlu: “uluslararası Hukuk Çerçevesinde Milletimizin Haklarını Korumaya Kararlılıkla Devam Edeceğiz“
ABD'li Satış Sitesi Amazon 20 Bine Yakın Çalışanının Koronavirüse Yakalandığını Açıkladı
ABD'li Satış Sitesi Amazon 20 Bine Yakın Çalışanının Koronavirüse Yakalandığını Açıkladı
Azerbaycan Ordusu, bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı
Azerbaycan Ordusu, bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim