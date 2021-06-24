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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Merkel: “Türkiye ile diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz“

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nde (AB) ortak çıkarlar üzerine iş birliğinin ilerletilmesi için Türkiye ile diyalog gündeminin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

24 Haziran 2021 Perşembe 13:45
Merkel: “Türkiye ile diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz“
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Merkel, AB Liderler Zirvesi öncesinde Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, AB Konseyinin ve Komisyonunun göç konusundaki kilit ülkelerle ortaklıklar kurulması için adımlar atılmasına ilişkin öneriler sunmasını istedi.
Bunun yanı sıra zirvede AB Komisyonundan AB’nin Türkiye ile yaptığı göç iş birliğinin finansmanının devamı için somut teklif sunmasını beklediklerini belirten Merkel, Türkiye’de 3,7 milyon Suriyelinin kayıtlı olduğunu anımsattı.
Merkel, "Mevcut ve gelecek göç sorunlarını ancak Türkiye ile diyalog içinde çözebileceğimiz açıktır. Mart ayında anlaştığımız üzere, AB olarak ortak çıkarlar üzerindeki iş birliğimizi ilerletmek için şimdi Türkiye ile diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ile görüşmelerde Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesinin ilerletilmesinin yanında sağlık, iklimin korunması ve terörle mücadele gibi konuların da ele alınması gerektiğini anlatan Merkel, Türkiye ile hukuk devleti ve temel haklarının uygulanması alanlarında görüş ayrılıkları olmasına rağmen stratejik iş birliğinin ilerletilmesi gerektiğini kaydetti.


AB'NİN RUSYA İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER YAPMASINI İSTEDİ

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Şansölye Merkel, AB Liderler Zirvesi’nde Rusya ile ilgili ilişkilerin da ele alınacağına işaret ederek Rusya’nın provokasyonlarına üye ülkelerin koordinasyonu olmadan cevap verilmesinin yeterli olmadığını kaydetti.
Bu provokasyonlara ortak yanıt vermek için mekanizmalar geliştirilmesini isteyen Merkel, "Ancak bu şekilde Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı koymayı öğreneceğiz." ifadesini kullandı.
Merkel, aynı zamanda Rusya ile ortak stratejik çıkarlar gündeminin tanımlanması gerektiğini belirterek AB’nin, Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temasa geçmesini talep etti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin ile görüşme yapmasının yetmediğini, AB’nin de görüşme formatları oluşturması gerektiğini vurgulayan Merkel, ihtilafların başka türlü çözülemeyeceğini kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 24.06.2021 14:16
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