Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanalım ama…
Kapanalım ama…
Ha ikinci iş ha aşı uyanıklığı, zihniyet aynı!
Ha ikinci iş ha aşı...
Empati kurmak zarar vermeye başladı
Empati kurmak zarar vermeye başladı
Normalleşme için tam kapanma
Normalleşme için tam kapanma
banner376
Flaş Haber
Kapanıyoruz!!
Kapat

Merkel: “Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda da hayatımızı etkileyecek“

“PANDEMİDEN ÇIKIŞ BEKLENİLDİĞİ KADAR KISA SÜRMEYECEK

26 Ocak 2021 Salı 17:15
Merkel: “Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda da hayatımızı etkileyecek“
banner337
banner351

“PANDEMİDEN ÇIKIŞ BEKLENİLDİĞİ KADAR KISA SÜRMEYECEK" - "TEDARİK ZİNCİRLERİ DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRİLMELİ”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınından çıkışın beklenildiği kadar kısa sürmeyeceğini vurgulayarak, “Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda hayatlarımızı ve işleri yapış şeklimizi etkilemeye devam edecek.” dedi.

Merkel, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" haftasında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel tedarik zincirlerinde bir zayıflık olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, “Tedarik zincirleri daha dirençli hale getirilmeli.” dedi.

Salgından çıkışın beklenildiği kadar kısa sürmeyeceğini dile getiren Merkel, “Pandemi toplumlarımızda ve ekonomilerimizde derin izler bıraktı. Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda hayatlarımızı ve işleri yapış şeklimizi etkilemeye devam edecek.” ifadesini kullandı.

BioNTech/Pfizer'in Kovid-19 aşısının 12 ay sürede üretilmesi hakkında Merkel, insanlığın büyük bilimsel başarılar elde ettiğini ve bunun da salgından çıkış yolunu gösterdiğini kaydetti.  

banner341
Angela Merkel, küreselleşme ile ülkelerin ne kadar bağlantılı olduğu ve doğal dünyanın bir parçası olarak insanlığın savunmasızlığını Kovid-19 krizinden çıkarılacak dersler olarak sıraladı.

İnsanlığın tek bir gezegende yaşadığına işaret eden Merkel, Kovid-19 gibi bir varoluşsal krizde ülkelerin ve insanların izolasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti.

Küresel çok taraflı yaklaşımın salgının sağlık ve ekonomi üzerinde etkilerini azaltmaya yardımcı olduğunu vurgulayan Merkel, Kovid-19’a karşı aşıların dünyada 'adil' dağıtılması çağrısında bulundu.

Merkel, ülkesinin Kovid-19 krizinde "güçlü" ve "zayıf "yönlerini öğrenme fırsatı yakaladığını dile getirerek, Almanya'da Kovid-19 öncesi uygulanan sıkı maliye politikasının krizde ekonomiye yardım etme konusunda kendilerini desteklediğini anlattı.

Merkel, Dünya Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) adil ticaretin temeli olarak niteleyerek, ülkesinin DTÖ’nün güçlendirilmesi için lobi yapacağını söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 26.01.2021 18:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti
İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti
AB'den aşı üreticilerine “yükümlülük“ uyarısı
AB'den aşı üreticilerine “yükümlülük“ uyarısı
AB’den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı
AB’den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı
Guterres'ten ürküten açıklama
Guterres'ten ürküten açıklama
Paris'te soğukta kalan göçmenler ve mülteciler kendilerini bir okula kapattı
Paris'te soğukta kalan göçmenler ve mülteciler kendilerini bir okula kapattı
Almanya kovid-19 ile mücadele için antikor ilacı satın aldı
Almanya kovid-19 ile mücadele için antikor ilacı satın aldı
Hollanda'da kovid önlemlerine karşı gösterilere polis müdahalesi
Hollanda'da kovid önlemlerine karşı gösterilere polis müdahalesi
Fransızlar kıtlık endişesiyle gıda stoklamaya başladı
Fransızlar kıtlık endişesiyle gıda stoklamaya başladı
İspanya Genelkurmay Başkanı, sırası gelmeden koronavirüs aşısı yaptırmasının ardından istifa etti
İspanya Genelkurmay Başkanı, sırası gelmeden koronavirüs aşısı yaptırmasının ardından istifa etti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim