banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gereksiz saray kavgası
Gereksiz saray kavgası
KKTC’nin siyasi masalları nesilden nesile
KKTC’nin siyasi masalları nesilden nesile
Sözün bittiği yerdeyiz…
Sözün bittiği yerdeyiz…
Çocuklarımız da Covid-19 aşısı olacak mı?
Çocuklarımız da Covid-19 aşısı olacak...
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 27 yeni vaka
Kapat

Merkel: "Irkçılığa karşı mücadelede yapılması gereken çok şey var"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı mücadelede hala yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi. Merkel, "Türk kökenli birinin Almanya’da eşit fırsatlara sahip olduğuna inanması kolay değil." dedi.

10 Mart 2021 Çarşamba 09:00
Merkel: "Irkçılığa karşı mücadelede yapılması gereken çok şey var"
banner337
banner391

Merkel, 13'üncüsü gerçekleştirilen "Uyum Zirvesi"nin ardından düzenlenen basın toplantısında, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı mücadelede hala yapılması gereken çok şey olduğunu düşündüğünü belirtti.

Şansölye Merkel, 1961’de Almanya ile Türkiye arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın Almanya tarihinde yeni bir sayfa açtığının altını çizdi.

Bunun Almanya’nın tarihinde bir fasıl olması için birçok adım atıldığını belirten Merkel, ancak yine de bu konuda bazı dezavantajların bulunduğunu, bunları da eğitim ve uyum raporlarına bakarak takip ettiklerini söyledi.

"Herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerekir"

Merkel, Almanya’da son yıllarda Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü cinayetleri ve Hanau’daki ırkçı saldırı gibi birçok kötü şeyin yaşandığına işaret ederek, "Ülkedeki ırkçı saldırıları düşündüğümde, örneğin Türk kökenli birinin Almanya’da hüsnükabul gördüğüne ve eşit fırsatlara sahip olduğuna inanması kolay değil" dedi.

Merkel, adil olmak için herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini vurguladı. Bu fırsatların başından itibaren eşit dağıtılmadığının altını çizen Merkel, "Çoğulcu toplumun açık olmasına ve çeşitliliğin bir zenginlik olmasını anlamasına ihtiyaç var. Yoğunlukla göçmen cemiyetler içinde yaşayanların da topluma katkı sunma iradesine ve buna hazır olmasına da ihtiyaç var" diye konuştu.

banner341
"Irkçı saldırıların ortadan kaldırılması için daha çok çaba sarf edilmeli"

Bu atmosferin sağlanmasının sivil toplum ve özellikle devletin görevi olduğunu söyleyen Merkel, göçmenleri bu ülkeye katkı sunmaya çağırdı.

Şansölye Merkel, her bir bireyin toplamının Almanya'yı oluşturduğunu belirterek, "Herkesin kendi potansiyelini ve olanaklarını buraya ülkemize katabilmesi lazım" dedi.

Şimdiye kadar uyum konusunda birçok teorik çalışmanın yapıldığına dikkati çeken Merkel, uyum zirvesinde başlatılan çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Merkel, birçok önyargının ve her gün görülen ırkçı saldırıların ortadan kaldırılması için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini yineledi.

"Almanya'da hala birçok yerde ırkçılık sorunu var"

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey de zirvede, ırkçılık ve ayrımcılığın ele alındığını belirterek, "Almanya'da hala birçok yerde ırkçılık sorunu var" dedi.

Bu konuda birçok göçmen kuruluşla çalışmalar yapıldığını aktaran Giffey, hükümetin geçen yıl mizantropist saldırılara karşı bir önlemler paketi hazırladığını hatırlattı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Angela MerkelIrkçılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Konseyi'nden göçmen raporu
Avrupa Konseyi'nden göçmen raporu
ABD'de lise öğrencisi bomba yapıp okula götürdü: 5 yaralı
ABD'de lise öğrencisi bomba yapıp okula götürdü: 5 yaralı
Fransa'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor
Fransa'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor
Japonya'da yeni mutasyon tespit edildi
Japonya'da yeni mutasyon tespit edildi
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
Libya'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Libya'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Çin, dijital aşı kimliği dağıtımına başladı
Çin, dijital aşı kimliği dağıtımına başladı
UNICEF: Pandemi nedeniyle çocuk yaşta evlilikler artabilir
UNICEF: Pandemi nedeniyle çocuk yaşta evlilikler artabilir
İtalya’da AstraZeneca’nın 65 yaş üstü kullanımına onay
İtalya’da AstraZeneca’nın 65 yaş üstü kullanımına onay
Yunan basınından Mısır'a sert eleştiri
Yunan basınından Mısır'a sert eleştiri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim