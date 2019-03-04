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Merkel'in halefinin 'ayakta mı oturarak mı işemesini bilmeyen erkekler için tuvalet' şakasına tepki

Merkel'in halefinin 'ayakta mı oturarak mı işemesini bilmeyen erkekler için tuvalet' şakasına tepki

04 Mart 2019 Pazartesi 18:16
Merkel'in halefinin 'ayakta mı oturarak mı işemesini bilmeyen erkekler için tuvalet' şakasına tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokratlar Birliği Partisi'ndeki (CDU) halefi Annegret Kramp-Karrenbauer bir karnaval konuşması sırasında eşcinsellerle ilgili yaptığı espri nedeniyle eleştirilerin hedefine oturdu.

Kısaca AKK olarak adlandırılan CDU Genel Başkanı geçtiğimiz hafta yaptığı konuşma sırasında Berlin'deki cinsiyetsiz tuvaletleri 'ayakta mı oturarak mı işemesini bilmeyen erkekler için' şeklinde tanımlamıştı.

Ülkenin güneyindeki Stockach'ta katılımcılar espriyi gülerek eğlenceli bir şekilde karşılamıştı. Fakat konu internet ve sosyal medyaya taşınınca olumsuz tepkiler yükseldi.

Liberal parti milletvekili Jens Brandenburg "Can sıkıcı bir gün daha...azınlıkları doğrudan hedef almayan espriler yapmadan eğlenceli bir konuşma yapmak gerçekten o kadar zor mu?" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lars Klingbeil yorumun Almanya'daki yasal konumları geçtiğimiz kabul edilen 'eşcinsellere karşı yapılan açık bir saygısızlık' olduğunu belirtti.

Dindar bir Katolik olduğu bilinen AKK eşcinsel evliliklere karşı olduğunu açıkça dillendirilirken Enough is Enough adlı eşcinsel hakları savunucu grubun yaptığı bir internet anketinde 2018 yılının Homofobi Kraliçesi seçilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Halefi Tuvalet
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