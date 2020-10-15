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Merkel: İkinci bir dalgayı kaldıramayız

Almanya Başbakanı Merkel, son günlerde artan vakalardan duyduğu endişeyi anlatarak, "İkinci bir dalgayı sağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız" dedi.

15 Ekim 2020 Perşembe 08:30
Merkel: İkinci bir dalgayı kaldıramayız
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanıyla 8 saat süren toplantı sonrası açıklama yaptı.

Merkel, açıklamasında, "Yükselen vaka sayıları beni endişelendiriyor. Bunu durdurmalıyız. Kontrol edilemeyen bir artışın meydana gelmesini önlemeliyiz. Zaten üst aşamadayız ve salgının bu aşaması ciddi" dedi.

"Burada yaptığımız şey yeterli değil"

COVID-19 nedeniyle Almanya'nın yaklaşık 250 milyar euro borçlanması gerektiğini vurgulayan Merkel, "İşte bu yüzden ikinci bir dalgayı sağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız" sözlerini kullandı.

Alman medyası, toplantıda Merkel'in zaman zaman eyalet başbakanlarıyla tartıştığını yazdı.

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Haberlerde Merkel'in alınan önlemlerden memnun olmadığı ve "Burada yaptığımız şey yeterli değil. Ben memnun değilim buradaki sonuçlar felaketi savuşturacak derecede yeterli değil" sözlerini kullandığı belirtildi.

Hangi önlemler alındı?

Almanya genelinde geçerli uygulamaya göre son 7 günde 100 bin nüfus başına vaka sayısının 50'yi aştığı kent ve ilçelerde tedbirler sıkılaştırılıyor.

Restoran, kafe ve barlar saat 23.00'ten itibaren kapanmak zorunda. Bu saatlerden itibaren içki yasağı geçerli olacak.

Riskli bölgelerde maske takma mecburiyeti daha da genişletilecek.

Özel eğlenceler maksimum 10 kişi ile sınırlandırılacak. Sadece iki hane halkı birbirini ziyaret edebilecek. Açık alanda da en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.

Başbakanlıktaki toplantıda üzerinde tam olarak anlaşılmayan konu ise konaklama yasağı oldu. Almanya içinde bir eyaletten diğer eyalete seyahat edenlere otellerde konaklama yasağı getirilmesi konusunda bazı eyaletlerin itiraz etmesi nedeniyle bu konunun 8 Kasım'da tekrar görüşülmesinin planlandığı açıklandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Angela MerkelAlmanya Kovid19
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