banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119243
ALTIN
303.247
DOLAR
5.9811
STERLİN
7.7758
EURO
6.6174
Erhürman çatı adayı olma yolunda
Erhürman çatı adayı olma yolunda
Biraz Sağdan Biraz Soldan Karşınızda Erhürman
Biraz Sağdan Biraz Soldan Karşınızda...
Erhürman’dan Örtülüye Veto
Erhürman’dan Örtülüye Veto
CTP Başkanına sahip çıkarsa...
CTP Başkanına sahip çıkarsa...

Merkel, AB'nin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi

Almanya, Avrupa Birliği’nin (AB) Akdeniz’de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü, ancak geçen yıl durdurduğu “Sophia Operasyonu"nun yeniden başlatılmasını desteklerken, Avusturya bunun istenen sonucu vermediğini savunuyor.

Merkel, AB'nin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi

Almanya, Avrupa Birliği’nin (AB) Akdeniz’de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü, ancak geçen yıl durdurduğu “Sophia Operasyonu"nun yeniden başlatılmasını desteklerken, Avusturya bunun istenen sonucu vermediğini savunuyor.

03 Şubat 2020 Pazartesi 18:25
Merkel, AB'nin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi

Almanya, Avrupa Birliği’nin (AB) Akdeniz’de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü, ancak geçen yıl durdurduğu “Sophia Operasyonu"nun yeniden başlatılmasını desteklerken, Avusturya bunun istenen sonucu vermediğini savunuyor. 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’de, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Akdeniz’de özel şirketlere ait çok sayıda kurtarma gemilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, resmi bir misyonun daha iyi olacağını dile getirdi.
Merkel, düzensiz göçmenlerle ilgili bu misyon kapsamında Libya Sahil Güvenliği ile birlikte çalışılabileceğini kaydederek, "Almanya, Sophia Operasyonunun yeniden başlamasını desteklemeyi düşünebilir." dedi.

banner317
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise Sophia Operasyonunun yeniden başlatılmasına karşı çıktığını belirterek, “Son yıllarda Akdeniz’de bu kurtarma operasyonun istenilen sonucu vermediğine tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.
Kurz, Sophia Operasyonu'nun ölümleri engellemediğini, insanların Avrupa’ya doğru yola çıkmasını daha da cazip kıldığını, insan kaçakçılarının daha fazla para kazanmasına ve daha fazla insanın ölmesine yol açtığını öne sürdü, "Hedefimiz Akdeniz’de ölümleri engellemek." diye konuştu.
Resmi adı "Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü" (EUNAVFOR Med) olan ve "Sophia Operasyonu" olarak bilinen AB'nin Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için oluşturduğu misyonu, 2015 yılında başlamış, ancak çeşitli sebeplerden dolayı geçen yıl durdurulmuştu.
 

Son Güncelleme: 03.02.2020 21:32
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela MerkelAvusturya Başbakanı Sebastian KurzAvrupa Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı
Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı
Irak Dışişleri Bakanı: “ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir“
Irak Dışişleri Bakanı: “ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir“
Hong Kong sağlık çalışanları greve gitti
Hong Kong sağlık çalışanları greve gitti
Okaliptüs ağaçların dozerlerle yıkılması sonucu onlarca koala öldü
Okaliptüs ağaçların dozerlerle yıkılması sonucu onlarca koala öldü
Pakistan Çin uçuşlarını yeniden başlattı
Pakistan Çin uçuşlarını yeniden başlattı
Schengen Vizesine 20 Avro Zam Geldi
Schengen Vizesine 20 Avro Zam Geldi
Çin'in koronavirüs nedeniyle 10 günde inşa ettiği hastane açıldı
Çin'in koronavirüs nedeniyle 10 günde inşa ettiği hastane açıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor
Japonya'da Şindake Yanardağı'nda patlama
Japonya'da Şindake Yanardağı'nda patlama
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ie yeni tip koronavirüs salgınını görüştü
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ie yeni tip koronavirüs salgınını görüştü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim