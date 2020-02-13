banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119869
ALTIN
306.690
DOLAR
6.0524
STERLİN
7.8565
EURO
6.5851
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Cesaretiniz var mı?
Cesaretiniz var mı?
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !

Merapi Yanardağı'nda patlama: Kül ve duman 2 bin metre yükseldi

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama oldu. 150 saniye süren patlamanın ardından halk, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

Merapi Yanardağı'nda patlama: Kül ve duman 2 bin metre yükseldi

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama oldu. 150 saniye süren patlamanın ardından halk, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

13 Şubat 2020 Perşembe 07:51
Merapi Yanardağı'nda patlama: Kül ve duman 2 bin metre yükseldi

Tempo gazetesinin haberine göre, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda sabah yerel saatle 05.16’da yaşanan patlama 150 saniye sürdü.

Yetkililer, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yüksekliğe kadar çıktığını belirtti.

banner317
Bu arada, Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) ikinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın 3 kilometrelik çevresinde faaliyette bulunulmaması konusunda turist ve yerli halka uyarıda bulundu.

2010'da 347 kişi ölmüştü

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Merapi Yanardağında Patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Amerika'da Araba Genişliğinde Kaplumbağa Fosili Bulundu
Güney Amerika'da Araba Genişliğinde Kaplumbağa Fosili Bulundu
Facebook, Yabancı Ülke Koordineli Sahte Hesapları Kaldırdı
Facebook, Yabancı Ülke Koordineli Sahte Hesapları Kaldırdı
Libya'da Ateşkes Talep Eden Bmgk Kararı Kabul Edildi
Libya'da Ateşkes Talep Eden Bmgk Kararı Kabul Edildi
Pakistan Talibanı Elebaşı Afganistan'da Öldürüldü
Pakistan Talibanı Elebaşı Afganistan'da Öldürüldü
Abd'den İdlib Konusunda
Abd'den İdlib Konusunda "türkiye'nin Endişelerini Ciddiye Alıyoruz" Mesajı
Trump: “Zayıflık göstermenin zamanı değil“
Trump: “Zayıflık göstermenin zamanı değil“
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, Fransızlardan borç istedi
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, Fransızlardan borç istedi
Yeni tip Koronavirüs salgını dünyanın en büyük mobil fuarını iptal Ettirdi
Yeni tip Koronavirüs salgını dünyanın en büyük mobil fuarını iptal Ettirdi
Lübnan ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA'ya ateş açtı
Lübnan ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA'ya ateş açtı
İngiltere, Washington'a “kadın şövalye“ ünvanına sahip büyükelçi atadı
İngiltere, Washington'a “kadın şövalye“ ünvanına sahip büyükelçi atadı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim