Meksiko\'da Kovid-19 Tedbirleri 1 Haziran\'dan İtibaren Gevşetiliyor

Meksiko, 21 Mayıs 20 : Latin Amerika ülkesi Meksika'nın başkent Meksiko'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 1 Haziran'dan itibaren aşamalı olarak kaldırılacağı bildirildi.

Meksiko Belediye Başkanı Mayor Claudia Sheinbaum, kentte 1 Haziran'dan itibaren bazı sektörlerde ekonomik faaliyete yeniden başlanacağını belirtti. Sheinbaum, aşamalı geçişe hastanelerin doluluk oranına göre karar verileceğini kaydetti.

9 milyon nüfuslu kentte hala hastanelerin yüzde 76'sı dolu halde bulunuyor. Bu oranın yüzde 59'un altına inmesi halinde otel, restoran ve kiliselerin açılmasına izin verilecek fakat bu mekanlar yüzde 30 dolulukla hizmet verebilecek.



Kentte bugüne dek 15 binden fazla vaka görülürken virüs nedeniyle 1500'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.Sağlık Bakanlığı ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 424 ölüm yaşandığını açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 6 bin 90'a çıkarken, vaka sayısı ise 56 bin 594'e ulaştı.(AA/ÖZ/FEZ)