Meksikalı arkeologlardan Antik Maya uygarlığının tarihine ışık tutacak yeni keşif

Antik Maya uygarlığına ev sahipliği yapmış olan Meksika'da arkeologlar Chichen Itza’daki piramitlerde değerli tarihi eserler barındıran yeni bir mağara keşfetti.

Araştırmacı Guillermo de Anda yaptığı konuşmada, bu "mistik mekanda" keşfedilen bilimsel hazine değerinde seramikten yapılmış 7 tütsü brülörü ve başka nesnelerin bulunduğunu açıkladı.

Bilim insanları, bu kalıntıların Antik Maya uygarlığının tarihine de yeni bir ışık tutabileceğini savunuyor. Mayalıların bir kolu olan Itza halkının kim olduğu ve nereden geldiği araştırılacak.

İlk yerleşim alanlarını MÖ bin yıllarında kuran Mayalar, MS 600’lü yıllarda medeniyetlerinin en parlak dönemini yaşadı. Maya şehirleri Meksika’nın Yucatan yarımadası, Belize ve Guatemala’da yoğunlaşmıştı.

Arkeologlar buralarda binlerce yerleşim yeri buldu. Bölgedeki yoğun tropik ormanın derinliklerinde de hala keşfedilmemiş yerler olduğu tahmin ediliyor.

200 yıl süren arkeolojik çalışmaların ardından Mayaların sanat ve mimarlık alanında oldukça ileri bir teknolojiye sahip olduğu biliniyor.