Meksika'da Son 4 Günde 711 Göçmen Kurtarıldı

Ankara, 14 Ocak 20 (.): Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde son 4 günde 711 göçmen kurtarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal Göç Enstitüsünün (INM) açıklamasında, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan 711 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan göçmenlerden 143'ünün 18 yaşından küçük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, Ulusal Muhafız güçlerinin özellikle savunmasız kadınlara ve çocuklara her türlü yardımı yaptığına işaret ederek, gerekli hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

Öte yandan göçmenlerin çoğunun Honduras, Guatemala, El Salvador, Kolombiya, Haiti, Küba ve Afrika uyruklu olduğu kaydedildi.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

(AA/AK/GÜL)