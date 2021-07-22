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Meksika'da 95 milyon yıllık balık fosili bulundu

Meksika'da bilim insanları 95 milyon yıl öncesine ait bir balık fosili buldu. Söz konusu türün benzersiz olduğu ve dinozorlarla aynı dönemde yaşadığı düşünülüyor.

22 Temmuz 2021 Perşembe 17:15
Meksika'da 95 milyon yıllık balık fosili bulundu

Meksika'da 95 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen yeni bir balık türünün fosili keşfedildi.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Chiapas eyaletinde, bir taş ocağında fosili bulunan balığın, dinozorlarla aynı dönemde Amerika kıtasında yaşadığı tahmin ediliyor.

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Araştırmacılar, fosilin Amerikan kökenli bir balık türü olduğunu belirterek, "Sırt ve anal yüzgeçlerinde çok sayıda diken bulunan bir balık fosili bulundu. Bu daha önce tanımlanmamış ve yaklaşık 95 milyon yıl önce yaşamış olan yani dinozorlarla aynı döneme ait bir tür." ifadesini kullandı.Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde paleoekoloji uzmanı olan Kleyton Magno Cantalice, "Choichix alvaradoi" adını verdikleri bu türün dünya için yeni bir cins olduğuna işaret etti.

Cantalice, "Sadece bir hayvan böyle yapıya sahiptir, bu olağanüstü ve tuhaf görünümlü balığın ciğerinin bulunduğu, kemik kafesinin bir parçasını bulduk" dedi.

Paleoekoloji uzmanı Cantalice, bulunan türün kökeninin Meksika'da olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce balıkların Avrupa'dan geldiğine ve Amerika'nın bu bölgesine göç ettiklerini inanılıyordu. Ancak şimdi en eski ve en ilkel balıkların bu bölgede olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Güncelleme: 22.07.2021 18:48
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