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Meksika Ve Bolivya Arasındaki Gerginliğe İspanya Da Dahil Oldu

MEKSİKA\'NIN LA PAZ BÜYÜKELÇİSİ MERCADO\'YU ZİYARET EDEN İSPANYOL HEYETİN SİLAH TAŞIDIĞINI İDDİA EDEN BOLİVYA’DAKİ GEÇİCİ YÖNETİMİN DIŞİŞLERİ BAKANI LONGARİC, EGEMENLİKLERİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİ VE İSPANYA\'YA NOTA VERECEKLERİNİ DUYURDU

Meksika Ve Bolivya Arasındaki Gerginliğe İspanya Da Dahil Oldu

MEKSİKA\'NIN LA PAZ BÜYÜKELÇİSİ MERCADO\'YU ZİYARET EDEN İSPANYOL HEYETİN SİLAH TAŞIDIĞINI İDDİA EDEN BOLİVYA’DAKİ GEÇİCİ YÖNETİMİN DIŞİŞLERİ BAKANI LONGARİC, EGEMENLİKLERİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİ VE İSPANYA\'YA NOTA VERECEKLERİNİ DUYURDU

28 Aralık 2019 Cumartesi 09:03
Meksika Ve Bolivya Arasındaki Gerginliğe İspanya Da Dahil Oldu

MEKSİKA'NIN LA PAZ BÜYÜKELÇİSİ MERCADO'YU ZİYARET EDEN İSPANYOL HEYETİN SİLAH TAŞIDIĞINI İDDİA EDEN BOLİVYA’DAKİ GEÇİCİ YÖNETİMİN DIŞİŞLERİ BAKANI LONGARİC, EGEMENLİKLERİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİ VE İSPANYA'YA NOTA VERECEKLERİNİ DUYURDU

Bogota, 28 Aralık 19 : Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado'yu ziyaret eden İspanyol heyetin maske taktığı ve silah taşıdığını iddia eden Bolivya'daki geçici yönetim, İspanya'ya nota vereceklerini duyurdu.

La Paz Büyükelçiliği etrafında aşırı sayıda istihbaratçı ve güvenlik görevlisi bulundurmasından ötürü Bolivya geçici yönetimi ve Meksika arasında yaşanan diplomatik gerginliğe, Meksikalı Büyükelçi Mercado'yu ziyaret eden ispanyol heyette maskeli ve silahlı kişilerin bulunduğu iddiasından ötürü İspanya da dahil oldu.

Bölge basınındaki haberlere göre başkent La Paz'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolivya'daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Karen Longaric, Meksikalı Büyükelçi Mercado'yu evinde ziyaret eden İspanyol diplomatların beraberindeki araçta maskeli kişiler olduğunu iddia etti.

Bölge sakinlerinin, söz konusu kişilerin silah taşıdığını öne sürdüklerini aktaran Longaric, İspanya’nın, Bolivya’nın egemenliğini ihlal ettiğini ve bu ülkeye nota vereceklerini duyurdu.

MEKSİKA FARKLI AÇIKLAMA YAPTI

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Meksika Dışişleri Bakanlığı ise  yazılı açıklamada ise ziyaretin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiği fakat İspanyol heyeti Büyükelçinin konutundan almaya gelen aracın Bolivyalı polislerce durdurulduğu belirtildi.

GEÇİCİ YÖNETİM VE MEKSİKA ARASINDAKİ KRİZ

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya zorlayan siyasi süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika, ülkedeki eski yönetimden 9 kişiyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmiş ve sığınma vermişti. 

Birkaç gün önce büyükelçiliğin etrafında aşırı sayıda istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu ve durumun Viyana Sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuyu Uluslararası Adalet Divanı’na taşıyacaklarını duyurmuştu. 

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra uçak  göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.
(AA/HUR/YIL)

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