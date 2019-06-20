banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95922
ALTIN
254.854
DOLAR
5.7361
STERLİN
7.3036
EURO
6.4824
Karma yem fiyatları düşürüldü
KARMA YEM FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ
En çok yağış nereye düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ?
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
İstinafa gitti cezası 20 aydan 4 yıla çıkarıldı!
4 YIL HAPİS YATACAK
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Meksika Nafta\'nın Yerini Alacak Yeni Ticaret Anlaşmasını Onayladı

NAFTA\'NIN YERİNİ ALACAK ABD-MEKSİKA-KANADA ANLAŞMASI MEKSİKA SENATOSUNCA KABUL EDİLDİ

Meksika Nafta\'nın Yerini Alacak Yeni Ticaret Anlaşmasını Onayladı

NAFTA\'NIN YERİNİ ALACAK ABD-MEKSİKA-KANADA ANLAŞMASI MEKSİKA SENATOSUNCA KABUL EDİLDİ

20 Haziran 2019 Perşembe 08:23
Meksika Nafta\'nın Yerini Alacak Yeni Ticaret Anlaşmasını Onayladı

NAFTA'NIN YERİNİ ALACAK ABD-MEKSİKA-KANADA ANLAŞMASI MEKSİKA SENATOSUNCA KABUL EDİLDİ

Meksiko, 20 Haziran 19 (.): Meksika Senatosu, "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması" (USMCA) olarak adlandırılan yeni serbest ticaret anlaşmasını onayladı.

Meksika Senatosu, 1994'te yürürlüğe giren ancak ABD Başkanı Donald Trump tarafından değiştirilmesi için müzakereye açılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan USMCA'yı oy çoğunluğuyla kabul etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, senatonun anlaşmaya verdiği desteği "çok iyi haber" olarak niteleyerek, "Bu anlaşma Meksika'da yabancı yatırım anlamına geliyor, Meksika'da iş anlamına geliyor. ABD'de ürettiğimiz malların garanti altına alınması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Obrador'u tebrik ederek anlaşmayı onaylama sırasının ABD Kongresinde olduğunu söyledi.

NAFTA YERİNİ USMCA'YA BIRAKIYOR

1994'ten bu yana yürürlükte olan ve Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan NAFTA, yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

banner317
Trudeau dahil olmak üzere birçok kişi tarafından "Yeni NAFTA" veya "NAFTA 2.0" şeklinde nitelenen anlaşma, bütün taraf ülkelerin parlamentolarınca onaylanması halinde yürürlüğe girebilecek.

USMCA'NIN NAFTA'DAN FARKLARI

Anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor. ABD'nin, NAFTA'da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya Çin, Japonya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak gerekçesiyle istediği biliniyor.

Sıfır gümrük vergisine ilişkin yeni düzenleme, ayrıca otomobil parçalarının yüzde 40 ila 45'inin saatte en az 16 dolar ücret ödenen işçilerce yapılmasını şart koşuyor.

Bu iki kuralın, sadece Meksika'nın otomotiv sektörüne zarar vermekle kalmayıp tüm kıtada otomobil fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor. Fiyatlardaki artışın ise talebi düşürmek suretiyle otomotiv sektörünün aleyhine işleyeceği ifade ediliyor.

Öte yandan NAFTA'nın aksine süre sınırı da bulunan USMCA, üye ülkeler tarafından 6 yılda bir gözden geçirilebilecek ve uzatılmaması halinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16 yıl içerisinde iptal olacak.

(AA/TUĞ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fas Kıyılarında Bot Battı: 22 Ölü
Fas Kıyılarında Bot Battı: 22 Ölü
Bm Komiseri Venezuela'da Maduro Ve Guaıdo İle Görüşecek
Bm Komiseri Venezuela'da Maduro Ve Guaıdo İle Görüşecek
Afgan kadın gazeteci ölüm tehditleri nedeniyle mesleğini bıraktı
Afgan kadın gazeteci ölüm tehditleri nedeniyle mesleğini bıraktı
Tecavüzcüyü testislerini kestikten sonra öldürdüler
Tecavüzcüyü testislerini kestikten sonra öldürdüler
Kazakistan'da İlaçlama Uçağı Düştü
Kazakistan'da İlaçlama Uçağı Düştü
BM'nin Kaşıkçı raporu uluslararası insan hakları kuruluşlarında yankı uyandırdı
BM'nin Kaşıkçı raporu uluslararası insan hakları kuruluşlarında yankı uyandırdı
Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Guterres: “Mültecilerin en acil ihtiyacı barış“
Guterres: “Mültecilerin en acil ihtiyacı barış“
Ukrayna, 2014'te düşürülen Malezya uçağıyla ilgili sonuçtan memnun
Ukrayna, 2014'te düşürülen Malezya uçağıyla ilgili sonuçtan memnun
İran, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü
İran, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim