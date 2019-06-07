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Meksika Guatemala Sınırına Ulusal Muhafız Birlikleri Konuşlandıracak

Ankara, 7 Haziran 19 : Meksika\'nın, yasa dışı göçmen akışını engellemek için ülkede federal emniyetin yerine oluşturulan Ulusal Muhafız Teşkilatına mensup 6 bin kişiyi Guatemala sınırında konuşlandıracağı bildirildi.

Meksika Guatemala Sınırına Ulusal Muhafız Birlikleri Konuşlandıracak

Ankara, 7 Haziran 19 : Meksika\'nın, yasa dışı göçmen akışını engellemek için ülkede federal emniyetin yerine oluşturulan Ulusal Muhafız Teşkilatına mensup 6 bin kişiyi Guatemala sınırında konuşlandıracağı bildirildi.

07 Haziran 2019 Cuma 10:32
Meksika Guatemala Sınırına Ulusal Muhafız Birlikleri Konuşlandıracak

Ankara, 7 Haziran 19 : Meksika'nın, yasa dışı göçmen akışını engellemek için ülkede federal emniyetin yerine oluşturulan Ulusal Muhafız Teşkilatına mensup 6 bin kişiyi Guatemala sınırında konuşlandıracağı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, yasa dışı göçmen konusuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'ta bulunan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, basına yaptığı açıklamada, ABD'ye doğru yola çıkan göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için güneydeki Guatemala sınırına ulusal muhafız birliklerinin yerleştirileceğini belirtti.

ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında 6 bin ulusal muhafızın Guatemala sınırına konuşlandırılacağını ifade ettiklerini aktaran Bakan Ebrard, Meksika'nın ABD ile göçmenler konusunda yaptığı görüşmelerin bugün de süreceğini kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatı, federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşuyor.

Lopez Obrador, dün yaptığı açıklamada, cumartesi günü, ülkenin ABD sınırında bulunan Tijuana kentinde "birlik" mitingi düzenleyeceğini bildirmiş ve Meksika halkını, ülkenin "onurunu" savunmak için ve ABD halkıyla dostluğunu göstermek amacıyla düzenlenecek mitingde bir araya gelmeye çağırmıştı.

ABD'DEN MEKSİKA'YA "YASA DIŞI GÖÇMEN" VERGİSİ

ABD yönetimi, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla yüzde 5 gümrük vergisi koydu.

ABD Başkanı Donald Trump, vergi kararını Twitter üzerinden duyurarak, "10 Haziran'da ABD, Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 5 gümrük vergisi uygulamaya başlayacak ve bu Meksika üzerinden ülkemize akan yasa dışı göçmenler durana kadar devam edecek. Bu gümrük vergisi, yasa dışı göçmen sorunu çözülene kadar kademeli olarak artacak, çözüldüğünde ise kaldırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

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GÖÇMEN KONVOYUNA ENGELLEME

Meksika'da güvenlik güçleri önceki gün, Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan bin kişilik konvoyun ABD sınırına doğru ilerlemesini engellemişti.

Federal polis, gümrük muhafızları ve askerlerden oluşan 200 kişilik güvenlik gücü, Guatemala sınırındaki Ciudad Hidalgo kentinden hareket eden konvoyu Tapachula şehrine 18 kilometre kala otoyolda durdurmuş ve göçmenleri otobüslere bindirerek Tapachula şehrindeki kayıt ve barınma merkezlerine sevk etmişti.

MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KONVOYU

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğu gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanıncaya kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini bildirmişti.

(AA/ÖZ/YIL)

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