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Meksika’da Uyuşturucu Karteli Elebaşı Yakalandı

Meksiko, 2 Ağustos 19 (.): Meksika\'da, 

Meksika’da Uyuşturucu Karteli Elebaşı Yakalandı

Meksiko, 2 Ağustos 19 (.): Meksika\'da, 

02 Ağustos 2019 Cuma 16:30
Meksika’da Uyuşturucu Karteli Elebaşı Yakalandı

Meksiko, 2 Ağustos 19 (.): Meksika'da, "Rojos" isimli uyuşturucu kartelinin elebaşı Santiago Mazari'nin yakalandığı bildirildi.

Kamu Güvenliği Departmanından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Guerrero ve Morelos eyaletlerinde uzun süredir faaliyet gösteren kartelin, "El Carrete" (Olta) lakaplı elebaşı Mazari'nin, Guerrero eyaletinin güneyinde yakalandığı belirtildi.

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Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç örgütü liderliği ve cinayet gibi birçok eylemle suçlanan Mazari'nin, ülkenin güney eyaletlerindeki suç oranlarının artışında en büyük sebeplerden birisi olduğuna işaret edildi.

Yaklaşık 10 yıldır aranan çete lideri Mazari'nin yakalanması için 150 bin dolar ödül konulmuştu.

Meksika'da uyuşturucu üretiminde önemli bölgelerden Guerrero dağları bölgesini kontrol eden ve ülkenin güney eyaletlerinde faaliyet gösteren "Rojos" karteli, 1990'lı yılların sonunda kurulmuştu.

(AA/YIL)

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