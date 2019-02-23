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Meksika\'da Silahlı Çatışma: 8 Ölü, 3 Yaralı

Meksiko, 23 Şubat 19 (.): Meksika\'nın batısında Michoacan eyaletinde meydana gelen silahlı çatışmada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika\'da Silahlı Çatışma: 8 Ölü, 3 Yaralı

Meksiko, 23 Şubat 19 (.): Meksika\'nın batısında Michoacan eyaletinde meydana gelen silahlı çatışmada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:38
Meksika\'da Silahlı Çatışma: 8 Ölü, 3 Yaralı

Meksiko, 23 Şubat 19 (.): Meksika'nın batısında Michoacan eyaletinde meydana gelen silahlı çatışmada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ordudan yapılan açıklamada, Michoacan'ın Zimanca bölgesinde bir operasyon sırasında çatışma çıktığı ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 asker ile bir polis memurunun yaralandığı belirtildi.
Çatışmanın ardından bölgede kontrol noktalarının kurulduğu ve güvenliğin artırıldığı kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(AA/GÜL)

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