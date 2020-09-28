Meksika\'da Kovid-19\'dan Ölenlerin Kesin Sayısını Tespit Etmek

Ankara, 28 Eylül 20 : Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını kesin olarak tespit etmenin birkaç yıl sürebileceğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Lopez-Gatell, düzenlediği basın toplantısında, ülkede yalnızca Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra yaşamını yitirenlerin can kaybı olarak kaydedildiğini belirterek, "Kovid-19'a ilişkin nihai istatistikler ne zaman hazır olabilir? Muhtemelen salgının ilk yılı atlatıldıktan birkaç yıl sonra..." ifadelerini kullandı.

Ülkede nüfusa göre test sayısının azlığı, büyük kentlerde ve bazı eyaletlerde ölüm sayılarında geçmiş yıllara göre görülen artışlar, vaka ve ölüm saylarının resmi rakamlardan çok daha yüksek olabileceği tartışmalarına yol açmıştı.

Bu konuda yöneltilen sorulara yanıt veren Lopez-Gatell, resmi rakamların gerçek tabloyu yansıtmıyor olabileceğini kabul ederek, gerçek rakamları belirlemenin zaman alacağını, bunun ülkenin istatistik kurumunun çalışmalarıyla ortaya çıkabileceğini belirtti.

MEKSİKA KOVİD-19'A BAĞLI ÖLÜMLERİ ÖNLEMEKTE ZORLANIYOR

Kovid-19'a bağlı ölü sayısının 76 bini aştığı Meksika, ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.



İlk vakanın 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölümün 19 Mart'ta görüldüğü ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşarken, 4 Haziran'da 1092'ye ulaşarak "tepe noktasını" gördü.Nüfusu 129 milyonu aşan ülkedeki ölü sayıları eylülün ortasından bu yana 500'ün altına geriletilmiş görünse de rapor edilemeyen ölümlere ilişkin bazı veriler, can kaybı sayısının gerçekte daha fazla olabileceğine işaret ediyor.Ülkenin en büyük kenti başkent Meksiko'da gerçek ölü sayısının resmi rakamların üç katına yakın olabileceği iddia edilmişti. Meksiko Dijital İnovasyon Ajansı Başkanı David Moreno, 17 Eylül'de kişisel Twitter hesabında, kentte nisan ve ağustos aylarını kapsayan dört aylık dönemdeki ölü sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 30 bin 462 fazla olduğunu, Sağlık Bakanlığının ise aynı dönemde kentte Kovid-19'a bağlı 11 bin 318 ölüm kaydedildiğini bildirdiği bilgisini paylaşmıştı.Ölümlerin yüzde 92'sinin hastanelerde, yüzde 7'sinin ise evlerde gerçekleştiğini belirten Moreno, 9 milyon nüfuslu kentteki test oranlarının düşüklüğüne işaret ederek sayıca ağırlıkta olan hastane ölümlerinde dahi virüs bağlantısının tespit edilememiş olabileceği yorumunu yapmıştı.(AA/AK/FEZ)