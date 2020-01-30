Meksika\'da Abd\'nin İadesini İstediği 3 Mahkum Hapishaneden Kaçtı

Mexico City : Meksika'nın başkenti Meksiko'da, ABD'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.
Yetkililer, kaçan mahkumların arandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
(AA/HUR/GÜL)
Mexico City : Meksika\'nın başkenti Meksiko\'da, ABD\'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.
Mexico City : Meksika'nın başkenti Meksiko'da, ABD'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.
Yetkililer, kaçan mahkumların arandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
(AA/HUR/GÜL)