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Meksika\'da Abd\'nin İadesini İstediği 3 Mahkum Hapishaneden Kaçtı

Mexico City : Meksika\'nın başkenti Meksiko\'da, ABD\'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.

Meksika\'da Abd\'nin İadesini İstediği 3 Mahkum Hapishaneden Kaçtı

Mexico City : Meksika\'nın başkenti Meksiko\'da, ABD\'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.

30 Ocak 2020 Perşembe 08:15
Meksika\'da Abd\'nin İadesini İstediği 3 Mahkum Hapishaneden Kaçtı

Mexico City : Meksika'nın başkenti Meksiko'da, ABD'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.

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Savcılıktan yapılan açıklamada, Luis Fernando Ceza Gonzalez, Victor Manuel Felix Beltran ve Yael Osuna Navarro'nun şehrin güneyindeki bir hapishaneden kaçtığı bildirildi.

Yetkililer, kaçan mahkumların arandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

(AA/HUR/GÜL)

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