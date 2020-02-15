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Meksika\'da 8 Ceset Bulundu

Mesksiko, 15 Şubat 20 (.): Meksika\'nın güneyinde Michoacan eyaletinde 8 ceset bulundu.

Meksika\'da 8 Ceset Bulundu

Mesksiko, 15 Şubat 20 (.): Meksika\'nın güneyinde Michoacan eyaletinde 8 ceset bulundu.

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:04
Meksika\'da 8 Ceset Bulundu

Mesksiko, 15 Şubat 20 (.): Meksika'nın güneyinde Michoacan eyaletinde 8 ceset bulundu.
Yetkililer, Huetamo kentinde silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen kişilerin yakınında çalıntı bir SUV aracın da bulunduğunu belirtti.
Olayla ilgili inceleme yürütüldüğünü bildirdi. 
MEKSİKA DEVLET BAŞKANI OBRADOR'DAN "ŞİDDETİ ÖNLEME" SÖZÜ
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Michoacan eyaletine yaptığı ziyarette öncelikle şiddetin köklerini kurutmanın gerektiğine işaret etti.
Ülkede, barış ve huzurun sağlanması konusunda söz verdiklerini ifade eden Obrador, bunu yerine getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

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Michoacan eyaletinde, üç gün önce uyuşturucu çeteleri arasındaki silahlı çatışmalarda 10 kişi ölmüştü.
Bölgede, "Yeni Nesil Jalisco Karteli" (CJNG) ve "Los Viagras" isimli uyuşturucu kartellerinin hakimiyet kurmaya çalıştığı biliniyor.
300 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI
Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerinden edildiği belirtilmişti.
120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.
(AA/TUĞ/ÖK)
 

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