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Meksika\'da 2014\'te Öğrencilerin Kaçırılmasıyla İlgili Askerlerin De Olduğu Şüpheliler İçin Tutuklama Emri

Bogota, 27 Eylül 20 : Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 43 öğrencinin 2014 yılında ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde kaçırılmasıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle asker ve polisler hakkında tutuklama emri çıkarıldığını duyurdu.

27 Eylül 2020 Pazar 13:01
Meksika\'da 2014\'te Öğrencilerin Kaçırılmasıyla İlgili Askerlerin De Olduğu Şüpheliler İçin Tutuklama Emri
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Bogota, 27 Eylül 20 : Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 43 öğrencinin 2014 yılında ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde kaçırılmasıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle asker ve polisler hakkında tutuklama emri çıkarıldığını duyurdu.
Lopez Obrador, Ayotzinapa bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerce zorla araçlara bindirilen ve kayıplara karışan 43 öğrenciyle ilgili yaşanan olayın 6. yıl dönümünde, öğrencilerin yakınları ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Hepinizin bilmesini isterim ki askerler ve polisler için tutuklama emri çıkarıldı." dedi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise aralarında asker ve polislerin olduğu 25 kişi hakkında tutuklama emri verildiği ifade edildi.
Devlet Başkanı Lopez Obrador, Aralık 2018'de, kaybolan 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.
Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) uzmanlar, Mart 2019'da 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya giderek görevine başlamıştı.
İŞKENCE İDDİALARI
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin rapor yayımlamıştı.

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Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.
Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.
Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.
Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.
IACHR tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.
Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.
(AA/AK/GÜL)
 

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