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Meksika\'da 2014\'te Kaybolan Öğrenciler

MEKSİKA HÜKÜMETİ, GUERRERO EYALETİNDE 2014\'TE KAYBOLAN 43 ÖĞRENCİYLE İLGİLİ İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZERE BİR KEZ DAHA ULUSLARARASI UZMANLARI ÜLKEYE DAVET ETMEYE HAZIRLANIYOR

Meksika\'da 2014\'te Kaybolan Öğrenciler

MEKSİKA HÜKÜMETİ, GUERRERO EYALETİNDE 2014\'TE KAYBOLAN 43 ÖĞRENCİYLE İLGİLİ İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZERE BİR KEZ DAHA ULUSLARARASI UZMANLARI ÜLKEYE DAVET ETMEYE HAZIRLANIYOR

21 Şubat 2019 Perşembe 10:26
Meksika\'da 2014\'te Kaybolan Öğrenciler

MEKSİKA HÜKÜMETİ, GUERRERO EYALETİNDE 2014'TE KAYBOLAN 43 ÖĞRENCİYLE İLGİLİ İNCELEMELERDE BULUNMAK ÜZERE BİR KEZ DAHA ULUSLARARASI UZMANLARI ÜLKEYE DAVET ETMEYE HAZIRLANIYOR

Meksiko, 21 Şubat  19 : Meksika hükümetinin, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrenciyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere ülkeye bir kez daha uluslararası uzmanları davet edeceği bildirildi.

Yetkililer, hükümetin kaybolan 43 öğrenciyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde uluslararası uzmanları bir kez daha ülkeye davet etmeye hazırlandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığının insan haklarından sorumlu Müsteşarı Alejandro Encinas, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın, Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) tarafından denetleneceğini ifade etti.

Komisyonun, önceki hükümetin olayla ilgili görüşüne karşı çıkan geçen seferki bir grup uluslararası uzmanı tekrar görevlendireceği kaydedildi.

Meksika'da federal mahkeme, haziran ayında, bir hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı vermişti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, aralık ayında, 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

İŞKENCE İDDİALARI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin rapor yayımlamıştı. 

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu. 

Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti. 

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü. 

Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı. 

IACHR tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğuna dikkati çekmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

(AA/ÖZ/ÖK)

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