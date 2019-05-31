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Meksika Başkanı Obrador\'dan Trump\'ın "yasa Dışı Göçmen" Vergisine Tepki

Washington, 31 Mayıs 19 (.): Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD\'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirdikleri açıklamasına tepki gösterdi.

Meksika Başkanı Obrador\'dan Trump\'ın "yasa Dışı Göçmen" Vergisine Tepki

Washington, 31 Mayıs 19 (.): Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD\'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirdikleri açıklamasına tepki gösterdi.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:41
Meksika Başkanı Obrador\'dan Trump\'ın

Washington, 31 Mayıs 19 (.): Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirdikleri açıklamasına tepki gösterdi.
Obrador, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın kararını eleştirerek, göçmenlik gibi sosyal sorunların emirler ya da zorlayıcı tedbirlerle çözülemeyeceğini belirtti. Obrador, "Şunu unutmayın, cesaretsiz değilim, bir korkak ya da çekingen de değilim ama prensiplere göre hareket etmeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı. 
 ABD tarihinde göçmenlerin oynadığı rolün önemine değinen Obrador, "Özgürlük Heykeli yalnızca boş bir sembol değildir." değerlendirmesinde bulundu. 
Meksika Dışişleri Bakanı MarceloEbrard'ı, beraberinde heyetle Washington'a göndereceğini ve barışçıl yollarla bu sorunu çözmeye çalışacaklarını vurgulayan Obrador, Meksika'nın düzensiz göçmenler konusunda da kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini kaydetti. 

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Uzun süredir yasa dışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıktan dile getiren ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.
Çarşamba günü Teksas'ın El Paso bölgesinde bin civarında yasa dışı göçmen gözaltına alınmış, Trump yönetimi bu tür sınır geçişlerine müsamaha göstermeyeceğini açıklamıştı.
Bugün de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 Gümrük Vergisi getirildiğini açıkladı. 
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

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