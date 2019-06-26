Meksika-abd Sınırında 4 Göçmen Ölü Bulundu

Ankara, 26 Haziran 19 (.): Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışan 4 göçmen, sınırdaki Rio Grande nehri kenarında ölü bulundu.

Guatemala basınında çıkan habere göre, Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmen konvoyu içindeki 4 Guatemalalının Meksika-ABD sınırındaki Rio Grande nehrinin kenarında ölü bulunduğu belirtildi.

Guatemala Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Meksika-ABD sınırını geçmek isteyen 1'i kadın, 3 çocuğun yüksek sıcaklık ve susuzluk dolayısıyla öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika'dan geçerek ABD'ye göç etmeye çalışıyor.

(AA/TUĞ/ÖK)