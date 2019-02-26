Meksika Devlet Başkanı Obrador makam araçlarını sattı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, daha önceki üst düzey siyasilere ait olan lüks ve zırhlı araçlarını açık arttırma yoluyla sattıklarını duyurdu.

Toplam 218 aracın 196'sının şimdiye dek satıldığını belirten Lopez Obrador, bu işlemden devletin kasasına yaklaşık olarak 3.25 milyon Dolar girdiğini söyledi. Ülke genelinde büyük bir sorun olan güvenlik açığı sürerken zırhlı kurşun geçirmez 22 aracın satılmamasıysa dikkat çekti.

Meksika Devlet Başkanı elde edilen gelirin sosyal fonlarda kullanılacağını söyledi.

13 yıl başkent Mexico City'nin belediye başkanlığını yapan Obrador, Başkanlık sarayında oturmuyor, ticari uçakla seyahat ediyor ve makam aracı olarak Volkswagen Jetta kullanıyor. Obrador, geçtiğimiz Temmuz ayındaki seçimde 'yolsuzluğu bitireceği' sözünü vererek göreve gelmiş ve ilk icraatı eski devlet başkanının lüks uçağını satışa çıkarmak olmuştu.

Mütevazı başkan ayrıca yıllık maaşını da 60 bin Dolar'a çekmişti.

Meksika'da bir önceki devlet başkanı Enrique Pena Nieto'nun adı yolsuzluk skandallarına karışmıştı.