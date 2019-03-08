Meksika'dan sert uyarılarda bulunan kredi derecelendirme kuruluşlarına: Çalışmalarınıza saygılıyız

Meksika’da iktidar, son dönemde ülke ekonomisindeki kötü gidişata yönelik sert eleştiriler getiren kredi derecelendirme kuruluşlarına sınırlama getirmekten vazgeçti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, hükümetin derecelendirme kuruluşlarının çalışmalarına saygı göstereceği ve görüşlerini sınırlamayacağı mesajını verdi.

Lopez Obrador, “Biz siyasette ve ekonomide denetime açığız, derecelendirme kuruluşlarının görüşlerine her zaman saygılıyız.” dedi.

Lopez Obrador’un liderliğini yaptığı Morena Partisi’nin Sözcüsü Senatör Salomon Jara, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesindeki Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu’na (CNBV), derecelendirme kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek için daha fazla yetki verilmesini öngören bir yasa teklifi sunacağını açıklamıştı.

Derecelendirme kuruluşlarının 2008 yılındaki küresel krizi tahmin edemediklerini söyleyen Jara, yine bu kuruluşlarının Meksika’daki bir önceki iktidarın borçlanmasına yeteri kadar itiraz etmediği eleştirisinde bulunmuştu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's ve Fitch, geçen haftalarda Meksika’nın kamu ve şirket borçlarının ciddi bir şekilde artması üzerine sert uyarılarda bulunmuştu.